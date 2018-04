Renault numeşte un nou director la conducerea deparamentului de marketing pentru Dacia şi Renault în România Incepand cu data de 1 mai a acestui an, Daniel Filip va asigura conducerea activitatilor de marketing ale marcilor Dacia si Renault in Romania. El preia astfel responsabilitatile detinute anterior de Ionut Gheorghe, care va ocupa functia de Director Comercial Dacia in cadrul Directiei de Strategie de Marketing si Vanzari a Groupe Renault de la Paris. Daniel Filip lucreaza in cadrul Groupe Renault Romania din anul 2004. In acest interval, el a acumulat experienta intr-o gama de domenii asociate activitatii comerciale, de la sef de produs pana la managementul retelei comerciale… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

