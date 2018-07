Renault-Nissan, vânzări. Cel mai mare cel mai mare producător mondial Astfel, alianta Renault-Nissan a depasit, in primul semestru din 2018, rivalele Volkswagen si Toyota, transmite Kyodo. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupeaza zece marci de automobile, 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele. In primele sase luni din acest an, alianta a vandut pe plan global 5,54 milioane de vehicule, in crestere cu 5% fata de perioada similara din 2017. Grupul german Volkswagen AG a livrat 5,52 milioane de unitati, in timp ce compania nipona Toyota a vandut 5,21 milioane de vehicule. Luna aceasta, Renault… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

