- Negocierile cu Renault, principalul actionar al Nissan, mai au mai putin de doua saptamani pana la termenul de 15 noiembrie stabilit de companii pentru a ajunge la un acord, potrivit persoanelor care cunosc discutiile. Uchida a refuzat sa comenteze daca s-ar putea ajunge la un acord luna aceasta. Dar…

- In ultimii ani, mașinile electrice au inceput sa devina din ce in ce mai populare in randul șoferilor. Chiar daca mașinile cu motoare termice inca domina preferințele multora, vanzarile de mașini electrice s-au marit simțitor, mai ales in contextul in care vanzarea de mașini noi cu motoare termice va…

- O parte de din Uzina Dacia de la mioveni ar putea fi cumparata de chinezii de la Geely. Constructorul chinez Geely, care deține in Europa producatorul suedez Volvo, ar putea prelua o deținere „semnificativa și potențial de control” la unitatea de motoare termice a Renault, potrivit Libertatea, citata…

- Grupul francez Renault detine o participatie de aproximativ 43% la Nissan, in timp ce firma japoneza detine 15% din actiunile principalulului sau actionar, dar fara drept de vot. In iunie, Nissan a dezvaluit pentru prima data cateva detalii ale pactului sau de alianta cu principalul sau actionar Renault,…

- Dacia, brandul low-cost al producatorului auto Renault, va continua cu motoarele termice atat timp cat se poate si ii va ajuta pe soferii reticenti sa treaca la la motoare electrice, a afirmat azi, la Paris, directorul general al companiei, Denis Le Vot, intr-un interviu acordat agenției ”Reuters”.…

- In urma cu doar cateva zile, a aparut informația ca Geely, producatorul chinez de mașini, va deveni acționar al diviziei de motoare termice Renault, numita Horse. Tot acolo a fost menționat și un grup petrolier, care ar urma sa dețina 20% din acțiunile diviziei. Acum, potrivit agenției de presa Reuters,…

- Renault ia in considerare scindarea in doua companii, una pentru mașini electrice și una pentru motoare termice, iar la aceasta din urma sunt planuri ca in acționariat sa fie primita una dintre cele mai valoroase companii din lume: gigantul petrolier saudit Aramco. In acționariatul diviziei de motoare…

- Mai devreme in acest an, Grupul Renault a anunțat crearea a doua divizii noi cu privire la motoare. Prima divizie este dedicata motoarelor electrice, numita Ampere. Cea de-a doua se concentreaza exclusiv asupra propulsoarelor convenționale, cu ardere interna. Din aceasta divizie, numita Horse, face…