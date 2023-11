Stiri pe aceeasi tema

- PLANUL DE ACȚIONARIAT SALARIAT AL RENAULT GROUP, UN SUCCES PENTRU AL DOILEA AN CONSECUTIV! A doua ediție a operațiunii Renaulution Shareplan, desfașurata intre 18 septembrie și 2 octombrie, a suscitat un mare interes in randurile colaboratorilor eligibili. Peste 95 000 de salariați [1] vor beneficia…

- Consiliul Local Timișoara a aprobat, la limita, proiectul de hotarare privind ridicarea unei parcari supraetajate cu 154 de locuri in cartierul Dacia. Vorbim de un proiect inaintat inițial de fosta administrație, caruia i s-au adaugat 47 de locuri și o terasa. Din acest motiv, au fost și discuții, in…

- Zeci de „bijuterii” pe patru roți au putut fi admirate astazi, pe Pietonalul Liviu Rebreanu, la Retroparada Toamnei 2023. Bistrițenii, cu mic, cu mare, au venit la evenimentul organizat de Retromobil Club Romania, Filiala Bistrița-Nasaud. Sosiți din Reghin, Cluj, dar și din localitați din Bistrița-Nasaud,…

- Militarii Armatei Nationale au donat singe in perioada 28 septembrie — 5 octombrie, curent, din garnizoanele Chișinau și Balți. Acțiunile fac parte din cea de-a treia campanie de donare a singelui organizata in acest an. {{703632}}Potrivit șefului Direcției medico-militare, colonel Alexandru Leșan,…

- Acțiunile coordonate de Poliția Romana și DIICOT in investigarea cazurilor de trafic de droguri vor aduce consecințe serioase pentru toți cei implicați in astfel de infracțiuni, spune Alina Gorghiu. „Statul roman va asigura resursele necesare, umane, financiare, tehnice, pentru a castiga razboiul impotriva…

- Termoenergetica Bucuresti anunta cand va incepe incarcarea cu apa si probele de presiune la instalatiile interioareTermoenergetica Bucuresti anunta ca luni va incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalatiile…

- Comuna ȘPRING anunța incepere proiect „Creșterea eficienței energetice a cladirii sediului Consiliului Local și Primariei Șpring” Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata” Comuna ȘPRING anunța inceperea proiectului cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLADIRII SEDIULUI…

- VIDEO| Prima primarie dintr-un oraș din Alba care va deveni complet independenta energetic: Economie de circa 2 milioane de lei, pe an, la buget Prima primarie dintr-un oraș din Alba care va deveni complet independenta energetic: Economie de circa 2 milioane de lei, pe an, la buget Primaria Ocna Mureș…