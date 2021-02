Renault a trecut obiectivele de emisii impuse de Comisia Europeană Vanzarile bune ale Clio ca hibrid complet și ale SUV-ului Captur ca hibrid plug-in anul trecut, alaturi de un an record pentru Zoe, au permis Renault sa iși indeplineasca obiectivele de emisii, a anunțat azi CEO-ul companiei, Luca de Meo. Renault a vandut 22.959 de Clio – cel mai bine vandut vehicul al grupului in ansamblu și liderul segmentului in Europa – in decembrie, conform cifrelor din JATO Dynamics, ceea ce inseamna ca aproximativ 4.500 aveau transmisia hibrida, care are emisii WLTP de 98 de grame pe km de CO2, comparativ cu 117 g / km pentru un model pe benzina de 100 CP. Vanzarile Clio… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele patru luni, puțin peste 2.000 de refugiați au fost preluați de statele membre ale Uniunii Europene. Organizatia umanitara Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) si Consiliul grec pentru refugiati cer Uniunii Europene sa intensifice redistribuirea refugiatilor intre tarile membre. Aceste…

- Efectele campaniei de vaccinare anti-coronavirus incep sa se vada. In Italia, candva epicentrul epidemiei din Europa, s-a constatat o scadere a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19 in randul personalului medical. Conform La Stampa și Mediafax, in ultimele trei saptamani infectarile au scazut…

- Volvo Cars și-a stabilit un obiectiv de vanzari ridicat de vanzari ale Recharge – linia electrica producatorului, dupa ce in 2020 și-a ratat obiectivul de vanzari de mașini electrice. Familia Recharge de hibrizi plug-in și mașini complet electrice a reprezentat 17% din volumul global Volvo 2020, in…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat, joi, ca a fost deschisa seria intalnirilor de lucru dedicate actualizarii Planului National de Redresare si Rezilienta. Liderul USR a adaugat ca, pana cel mai tarziu la 30 aprilie, PNRR va fi transmis oficial Comisiei Europene. „Am deschis azi seria intalnirilor oficiale…

- In spațiul public se vehiculeaza ideea conform careia cetațenii europeni nu vor mai putea calatori liber decat in baza unui certificat de vaccinare anti-coronavirus. In timp ce unii considera ca aceasta masura este discriminatorie, companiile aeriene internaționale s-au aratat a fi pro acestui document.…

- Comisia Europeana a propus statelor membre ale UE sa achiziționeze inca 200 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produs de BioNTech și Pfizer, cu opțiunea de a achiziționa alte 100 de milioane de doze. Acest lucru ar permite UE sa achiziționeze pana la 600 de milioane de doze din vaccinul…

- Comisia Europeana a adoptat o strategie pentru gestionarea pandemiei in urmatoarele luni. Astfel, CE le cere statelor membre sa mențina carantina pe timpul nopții și sa incurajeze populația sa evite intalnirile de sarbatori, iar atunci cand acestea au loc, sa poarte masca de protecție. De asemenea,…

- La nivel european s-au facut scenarii pentru inchiderea stațiunilor montane pe timp de iarna din cauza riscului mare de transmitere a coronavirusului. Comisia Europeana nu va impune o directiva in acest sens, insa fiecare stat va trebui sa-și gestioneze propria situație. In pline dispute și controverse…