Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez Renault, proprietarul Dacia, a prezentat, miercuri, in premiera noul sau crossover Arkana, la Salonul International Auto de la Moscova. Noua mașină este un crossover din segmentul C, adică un model compact, ceea ce îl plasează în aceeaşi categorie…

- Dacia a fabricat masini frumoase în ultii ani, ne referim aici în primul rand la Logan si Duster, dar, înainte de anii 2000, au existat si tentative nefericite de modele extravagante. Galeria Foto.

- Grupul francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat miercuri ca noul sau crossover va purta numele Arkana si va fi prezentat in premiera la Salonul International Auto de la Moscova, care va avea loc in data de 29 august 2018, informeaza EFE, preluata de Agerpres. Potrivit constructorului este vorba…

- Grupul francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat miercuri ca noul sau crossover va purta numele Arkana si va fi prezentat in premiera la Salonul International Auto de la Moscova, care va avea loc in data de 29 august 2018, informeaza EFE, preluata de Agerpres. Potrivit constructorului este vorba…

- Duster, Logan si Sandero – modele Dacia – s-au situat in iulie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), in timp ...

- Grupul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat luni ca in primul semestru a vandut un numar record de 2,067 milioane vehicule la nivel mondial, in crestere cu 9,8% in ritm anual, gratie revenirii pietelor din Rusia si America Latina, precum si unei cereri solide in Europa, informeaza Reuters,…

- Grupul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat luni ca in primul semestru a vandut un numar record de 2,067 milioane vehicule la nivel mondial, in crestere cu 9,8% in ritm anual, gratie revenirii pietelor din Rusia si America Latina, precum si unei cereri solide in Europa. Grupul a precizat…

- Grupul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat luni ca in primul semestru a vandut un numar record de 2,067 milioane vehicule la nivel mondial, in crestere cu 9,8% in ritm anual, gratie revenirii pietelor din Rusia si America Latina, precum si unei cereri solide in Europa, informeaza Reuters.…