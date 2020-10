Renault a lansat Dacia Spring, primul model 100% electric al gamei Renault a lansat, joi, Dacia Spring, primul model 100% electric, un automobil de oras spatios, robust, iar comenzile vor fi preluate din primavara 2021, potrivit unui comunicat al companiei auto, remis, AGERPRES. Alaturi de modelul de serie destinat publicului larg, Dacia prezinta azi si doua versiuni inedite destinate noilor forme de mobilitate: o versiune adaptata serviciilor de car sharing si o versiune utilitara, denumita Cargo, pentru livrarile pe distante scurte fara emisii poluante. "Cel mai ieftin automobil electric de pe piata ofera un spatiu interior record pentru segmentul sau, o motorizare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

