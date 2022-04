Renault a găsit soluția pentru a ieși din Rusia ​Renault va transfera participația sa de 68% din acțiunile Lada catre un institut rus de științe, existand posibilitatea de rascumparare in urmatorii 5-6 ani, spun oficiali de la ministerul rus al comerțului. Renault este constructorul auto occidental cel mai expus la piața rusa și va avea pierderi importante. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

