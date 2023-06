Renato Zanella: „Cred că acum sunt o combinație fericită de director-artist care poate oferi și consultanță managementului din teatre” Este unul dintre cei mai rafinați Domni din universul artistic internațional. O discuție cu el te imbogațește cultural și emoțional. De aceea ma onoreaza prietenia lui. Renato Zanella este Directorul Baletului Operei din Ljubljana. Timp de 12 ani a fost Directorul Baletului și Coregraf Principal la Opera de Stat din Viena, apoi al baletului Operei Naționale a Greciei. Au urmat Verona și București. Performanțele sale profesionale sunt subiecte pentru o carte sau scenarii de film. Cu toate acestea, am incercat sa cuprind intr-un interviu povestea de dincolo de legenda. Acum cateva zile, Opera Naționala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

