- Intr-o perioada in care romanii se tem tot mai mult de epidemia de coronavirus, mulți și-au indreptat atenția nu doar asupra autoritaților, ci și asupra reprezentanților bisericii. Recent, Arhiepiscopia Ortodoxa Romana din Sibiu a facut un gest surprinzator.

- Armata franceza a fost mobilizata in lupta impotriva coronavirusului: medicii militari sunt trimisi in spitalele unde sunt pacienti cu COVID-19, iar vehiculele armatei sunt folosite pentru transport.

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a anuntat joi, 26 martie, ca autoritatile vor deschide doua spitale regionale pentru internarea persoanelor infectate cu COVID-19. Este vorba despre Spitalul Republican din Balti si Spitalul din Comrat.

- KMG International, prin subsidiara Rompetrol Moldova, va dona 6.500 litri de combustibil autoritatilor locale din Chisinau, Soroca, Hancesti, Balti si Ungheni, potrivit unui comunicat al companiei.Scopul actiunii este acela de a sustine eforturile in combaterea raspandirii virusului COVID-19,…

- Agentia spatiala face parte dintr-o noua initiativa, alaturi de Fundatia Nationala pentru Stiinta si o parte din laboratoarele, companiile si institutiile academice ale Departamentului de Energie.

- Cuba a trimis in Italia o echipa de 52 de medici si asistente, dintre care unii cu experienta in lupta impotriva febrei Ebola in Africa, pentru a ajuta tara europeana cea mai afectata de Covid-19, potrivit digi24.ro Echipa de medici din Cuba, care a sosit sambata in Italia, a avut ca destinatie regiunea…

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

Medicii și personalul medical auxiliar din Bacau implicați in lupta impotriva COVID19 ar putea fi stimulați financiar. PSD Bacau a anunțat marți dimineața ca va face propuneri concrete in urmatoarele ședințe ale Consiliului Local și Consiliului...