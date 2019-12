Stiri pe aceeasi tema

- Inteligenta artificiala (AI) "sporeste inegalitatile" din lume si implementarea ei ar trebui sa fie supusa unei reglementari stricte, in special pentru tehnologiile sensibile precum cele de recunoastere faciala, se afirma intr-un raport publicat joi de un colectiv de cercetatori de la Universitatea…

- Finlanda, tara care pana la finele anului detine Presedintia rotativa a Consiliului UE, si-a anuntat marti intentia ca 1% din europeni sa invete competentele de baza cu privire la inteligenta artificiala printr-un curs online gratuit, care va fi tradus in toate limbile oficiale UE, informeaza Reuters.…

- Un algoritm antrenat prin machine learning poate, cu ajutorul cunostintelor de mecanica cuantica, sa proiecteze noi molecule care sa poate fi folosite in creare unor noi medicamente, noteaza descopera.ro.

- Ziarul Unirea Raport dezolant al Avocatului Poporului: Romania, primul loc in UE la mortalitatea in randul copiilor Raport dezolant al Avocatului Poporului: Romania, primul loc in UE la mortalitatea in randul copiilor Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la mortalitatea in randul copiilor,…

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la mortalitatea in randul copiilor, potrivit unui raport realizat de Salvati Copii Romania si Avocatul Poporului."Mortalitatea in randul copiilor situeaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, cu o rata a mortalitatii de doua ori mai mare…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a aprobat vineri o strategie nationala pentru dezvoltarea inteligentei artificiale, pe care o considera un sector-cheie pentru suprematia mondiala, transmite AFP, preluat de Agerpres.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a aprobat vineri o strategie nationala pentru dezvoltarea inteligentei artificiale, pe care o considera un sector-cheie pentru ”suprematia mondiala”, relateaza AFP.Aceasta strategie, ale carei linii directoare sunt prezentate într-un decret…

- Consecintele vor fi cu atat mai grave cu cat temperaturile vor creste mai repede, deci guvernele trebuie sa ia masuri 'urgente si ambitioase' pentru a limita emisiile de gaze cu efect de sera, a se arata in raportul IPCC. Nivelurile marii extrem de ridicate care apar in prezent o data la 100…