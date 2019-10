Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, sustine ca titulatura institutiei pe care o conduce este "pompoasa" si "nefericita", pentru ca poate sa induca in opinia publica perceptii gresite cu privire la ce poate si trebuie sa faca AP, scrie Agerpres. Weber a participat la conferinta "De ce Ombudsman…

- PROTECTIE PENTRU PADURARI… Un amendament la Legea privind statutul personalului silvic, prin care li se da dreptul padurarilor de a purta arme letale a fost adoptat, marti, in Comisia pentru agricultura a Camerei Deputatilor. Modificarea legislatica vine dupa ce, saptamana trecuta, un padurar din Maramures…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a adoptat marți raport de respingere asupra proiectului de lege al USR care vizeaza desființarea Secției de investigare a infracțiunilor in justiție - SIIJ, transmite Mediafax.

- Cardiff City a anunțat, miercuri, ca va contesta decizia luata de FIFA de a achita clubului Nantes 6 milioane de euro, pentru transferul lui Emiliano Sala, fotbalistul decedat in urma unui accident aviatic, anunța MEDIAFAX.Citește și: Avocatul Poporului intervine in cazul Caracal! De la Ministerul…

- Un comunicat al societatii de avocatura White & Case LLP, care l-a reprezentat pe Ioan MIcula, spune ca judecatorul Amit P Mehta de la US District Court for the District of Columbia a hotarat pe 11 septembrie ca deciziile Curtii de Justitie Europene nu se pot aplica pentru cauze care au debutat…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale, social-democratul Daniel Suciu, acuza ca demersul Avocatului Poporului, Renate Weber, privind atacarea la Curtea Constitutionala a Codului administrativ reprezinta o "pozitionare politica" a ALDE, adaugand ca el va sustine in continuare ca prevederile codului sunt…

- Avocatul Poporului, functie ocupata de Renate Weber (ALDE), a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate CCR legata de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Codului Administrativ, potrivit unui comunicat al institutiei, scrie G4Media .

- Dezideratul pentru 2019 al CSALB este scaderea ratei de refuzuri din partea bancilor la sub 30%, in conditiile in care in acest moment exista banci care sustin acest procent. Cu toate acestea, anumite banci trag in jos procentul de acceptare a dosarelor, contribuind la o medie actuala de 40%-45% de…