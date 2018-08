Stiri pe aceeasi tema

- "Eu am o intrebare, pentru ca imediat dupa alegerile prezidențiale, va aduceți aminte, nu au putut vota, s-a stat cu orele... Imediat dupa aceea exista posibilitatea pentru toți cei din strainatate sa se inscrie in Registrul Electoral. Nu va suparați, eu am doua asistente la birou, care evident locuiesc…

- "Eu nu cred ca este mitingul diasporei. Vedem pe paginile de facebook cum se organizeaza", a spus ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, marți seara, la TVR1, in cadrul emisiunii "Romania9", moderata de jurnalistul Ionuț Cristache. Actualizare...

- "Nu vom modifica varsta de pensionare", a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, marți seara, la TVR1, in cadrul emisiunii "Romania9", moderata de jurnalistul Ionuț Cristache. Actualizare...

- Marian Petrache, vicepreședinte PNL, a fost unul dintre invitați, insa a refuzat sa devoaleze ceea ce s-a discutat la intalnirea de la Vila Lac 2. Acolo au fost prezenți 10 lideri liberali, 5 reprezentand vechiul PNL și 5 reprezentand fostul PDL. ”A fost o intalnire solicitata de președinte,…

- Bogdan Chirieac a afirmat, miercuri, la Antena 3, ca PSD poate sa aiba candidat pe oricine la alegerile prezidențiale din 2019, pentru ca Iohannis le va pierde, dovada fiind caderea sa in cele mai noi...

- Președintele Klaus Iohannis a dat startul cursei pe biciclete ”Pedalam pentru Romania”. Prezent in Piața Palatului, din Capitala, președintelui nu i-a funcționat microfonul, insa Iohannis a facut glume pe seama acestui incident.Dupa ce a preluat un microfon funcțional, președintele a glumit:…

- Punctual, presedintele Coalitiei romanilor din SUA, Chris Terhes, explica de ce presedintese Iohannis a ales sa anunte intr-o zi de sambata „fara sa fie langa popor ” ca va candidat pentru un nou mandat. In opinia sa, crede ca Iohannis si-a dat seama de greseala cu „condamnarea lui Dragnea” si pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca la finele lunii mai a inceput cel de-al doilea mandat de membru al Comisiei de la Venetia, in contextul in care o delegatie a acesteia se afla in aceste zile in Romania pentru a discuta cu autoritatile de aici despre legile justitiei.