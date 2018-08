Stiri pe aceeasi tema

- "Eu nu cred ca este mitingul diasporei. Vedem pe paginile de facebook cum se organizeaza", a spus ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, marți seara, la TVR1, in cadrul emisiunii "Romania9", moderata de jurnalistul Ionuț Cristache. Actualizare...

- "Nu vom modifica varsta de pensionare", a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, marți seara, la TVR1, in cadrul emisiunii "Romania9", moderata de jurnalistul Ionuț Cristache. Actualizare...

- Mare noroc pentru iubitorii de arte plastice din Cornești. Le-a venit chiar acasa la ei celebra pictorița Cezara Kolesnik, supranumita de presa ”emblema Republicii Moldova la Bruxelles și Paris”. S-a nascut la Cornești, dar de mic copil a trecut cu traiul, impreuna cu parinții ei, la Chișinau. Totuși,…

- Peste jumatate dintre romani (55%) si-au exprimat dorinta de a lucra in strainatate, in top 10 tari unde si-ar dori sa lucreze fiind alese state precum Germania, Marea Britanie, Franta, Elvetia, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia si Italia, conform celui mai recent studiu realizat la nivel…

- Initiativa vizeaza si dublarea numarului parlamentarilor alesi in Diaspora. Pentru alegerile parlamentare si pentru Parlamentul European, pragul electoral ramane neschimbat, potrivit News.ro. Totodata, se introduce votul pe lista deschisa pentru toate alegerile cu lista (locale, parlamentare,…

- Ionuț Sugacevschi inca are probleme dupa Exatlon! Imediat dupa finala concursului de la Kanal D, “Jaguarul” a plecat in Belgia, unde locuiește și muncește alaturi de soția lui, Nella. Deși se face o luna de cand s-a incheiat competiția, Ionuț inca iși trateaza problemele de sanatate dobandite in Republica…

- Demisia la FR Rugby. ”Sa plece in bloc toata conducerea”. Scandal fara precedent in istoria sportului romanesc. Situație exploziva in sportul romanesc, unde naționala de rugby, una dintre cele doua reprezentative tricolore calificate la toate turneele finale supreme (cealalta este selecționata feminina…

- Sute de oameni protesteaza, sambata seara, in marile orase ale tarii fata de Guvern si PSD. La Cluj, protestatarii cer demisia Vioricai Dancila, a lui Dragnea si Tariceanu, iar la Timisoara eliminarea ”penalilor din functiile publice”. Cluj Peste 300 de persoane protesteaza, sambata…