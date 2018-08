Stiri pe aceeasi tema

- "Eu am o intrebare, pentru ca imediat dupa alegerile prezidențiale, va aduceți aminte, nu au putut vota, s-a stat cu orele... Imediat dupa aceea exista posibilitatea pentru toți cei din strainatate sa se inscrie in Registrul Electoral. Nu va suparați, eu am doua asistente la birou, care evident locuiesc…

- Cristian Prescornitoiu, seful Inspectiei in Constructii Vrancea, a distribuit pe internet o postare pe acest subiect, iar dupa ce mai multi comentatori i-au atras atentia ca sustine un lucru fals, el a insistat ca „oamenii care muncesc nu vor veni la miting” si ca doar cei fara un loc de munca au timp…

- Peste 13.000 de damboviteni au plecat deja spre Bucuresti, acolo unde de la ora 20.00 a fost programat miting PSD. Participantii la miting s-au sfiit sa vorbeasca despre motivul pentru care merg la Bucuresti, iar unii dintre ei au criticat chiar Guvernul actual.

- Primarul Mioveniului Ion Georgescu, secretar general al PSD Argeș, anunța toți participanții la mitingul de maine, din Bucuresti, sa aiba la ei actele de identitate, deoarece s-ar putea face verificari, stiut fiind ca multe persoane au interdictie de a participa la astfel de manifestari. ”Anunț toți…

- PSD si ALDE vor sa aduca sute de mii de oameni din toata tara la mitingul de sambata seara, din Piata Victoriei, eveniment facut pentru a protesta „fata de abuzurile“ facute de procurori si de asa-zisele institutii de forta care „paraziteaza“ deciziile politice.

- Mitingul PSD din 9 iunie. Secretarul general al partidului, Marian Neacsu, a trimis in toate judetele din tara noi circulare privind organizarea de sambata. Potrivit documentului din filiala Iasi, participantii trebuie sa fie imbracati fie in alb, fie in costume populare, si sa poarte in piept autocolante…

- Biroul Permanent al Parlamentului a decis miercuri ca autocarele si masinile care vor veni pe 9 iunie la mitingul organizat de PSD sa poata fi parcate in curtea Parlamentului. Aceasta decizie a legislativului vine in contextul in care mai multi protestari veniti din Moldova, pentru a cere autoritatilor…

- Birourile permanente reunite au decis ca parcarea Palatului Parlamentului sa poata fi utilizata sambata, in ziua in care PSD va organiza un miting, de catre parlamentari si participanti, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.