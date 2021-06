Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat, in plenul reunit de miercuri, proiectul de hotarare pentru revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului. UDMR ar urma sa propuna Avocatul Poporului. Proiectul de hotarare pentru revocarea Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului a fost…

- Renate Weber a fost revocata, miercuri, din funcția de Avocat al Poporului, dupa ce plenul Parlamentului a aprobat sesizarea formulata de PNL, USR PLUS și UDMR. In favoarea revocarii au votat 247 parlamentari,...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, anunta un plen comun saptamana viitoare, pentru discutarea rapoartelor ANRE, Avocatului Poporului si CNA. ”Am hotarat sa convocam un plen comun saptamana viitoare. Avem mai multe subiecte: Raportul ANRE pe 2018, 2019, 2020, Raportul cu privire…

- Gheorghe Iancu (foto), profesor de drept constitutional, a oferit o serie de clarificari referitoare la o posibila discriminare intre persoanele vaccinate și cele nevaccinate, in privinta accesului la diverse evenimente. „Sunt incalcate vreo 3-4 reguli din Constituție. In primul rand este incalcat Art.…

- Renate Weber, Avocatul Poporului, a explicat, marți, la Antena 3, ca este discriminare ca un angajator sa oblige angajații sa se vaccineze și sa-i amenințe cu demisia in caz contrar. ”Eu cred sincer ca formula spre care se va merge va fi una care sa nu discrimineze, pentru ca nici macar prin lege nu…

- Avocatul Poporului a formulat exceptie de neconstitutionalitate privind prevederi din Legea bugetului de stat pe 2021 referitoare la Academia Oamenilor de Stiinta din Romania. "Prevederile art. 38 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe 2021 (...) aduc atingere dispozitiilor art. 1 alin…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a afirmat ca se face o analiza mai detaliata a activitatii Avocatului Poporului si din acest motiv nu a fost finalizat de catre Comisiile juridice raportul legat de procedura declansata de demitere a acestuia. Ludovic Orban a fost intrebat vineri,…

- Avocatul Poporului ii cere premierului Florin Cițu sa explice de ce 20 de hotarari emise in 2021 de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) nu sunt publicate in Monitorul Oficial, amintind ca aceasta este condiție obligatorie pentru intrarea in vigoare. Avocatul Poporului s-a sesizat din…