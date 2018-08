Renate Weber: Azi am decis să mă alătur oficial ALDE Europarlamentarul Renate Weber a anuntat ca a decis sa se alature oficial ALDE, pentru ca acest partid "se fundamenteaza pe principii liberale autentice".



"Dupa aproape patru ani in care am actionat ca om politic independent si dupa o lunga perioada de introspectie, am decis ca nu e momentul sa ma retrag din viata politica, desi, dat fiind contextul actual, cel putin al politicii romanesti, aceasta ar fi fost cu siguranta cea mai comoda optiune pentru mine personal. Dar, in viata nu e mereu despre noi... e si despre ceilalti si despre ce crezi tu ca ai de oferit celor din jurul tau.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

