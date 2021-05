Renate Weber, aproape de demitere. Rapoartele de activitate au fost respinse

Stiri pe aceeasi tema

- „Comisiile juridice din Camera Deputatilor si Senat au hotarat astazi sa propuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului revocarea din functie a Avocatului Poporului. Renate Weber trebuie sa plece dupa ce in ultimul an a ingreunat combaterea pandemiei COVID-19 si a declansat mecanismul national…

- Rapoartele de activitate pe 2019 si 2020 ale Avocatului Poporului au fost respinse, marti, de Comisiile Juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului. Avizul negativ asupra activitatii, din partea Parlamentului, este un pas inainte pentru demiterea Renatei Weber.

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au respins, marti, raportul de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2019. Votul a fost dat in lipsa parlamentarilor de la PSD si AUR, care au parasit sedinta. Presedintele Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, deputatul USR PLUS…

- Conducerile TVR și SRR au fost demise de Parlament. Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a respins rapoartele de activitate și conturile de execuție bugetara ale celor doua instituții publice de presa pentru anii 2017, 2018 și 2019.

- Rapoartele de activitate ale SRR și TVR, respinse de plenul parlamentului Foto: Agerpres. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților a respins marti rapoartele de activitate ale Radioului și Televiziunii publice pentru anii 2017, 2018 și 2019 și, automat,…

- Rapoartele de activitate ale SRR și SRTv au fost respinse de comisii Foto: Arhiva. Comisiile parlamentare pentru Cultura au respins astazi rapoartele de activitate ale Radioului și Televiziunii publice pe anii 2017, 2018 și 2019. S-au înregistrat 13 voturi 'pentru' și sapte voturi…

- Coalitia de guvernare a decis, marti, ca in aceasta saptamana sa fie respinse rapoartele de activitate ale TVR si SRR in Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului, au declarat surse politice. Liderii coalitiei de guvernare au decis ca in aceasta saptamana, la nivel de comisii, sa fie…

- Vicepremerul Kelemen Hunor, anunța ca formațiunea pe care o conduce va vota in aceeași forma in Senat proiectul de lege privind desființarea SIIJ, iar daca partenerii de coaliție – PNL și USR – doresc sa modifice avizul CSM pentru trimiterea in judecata a magistraților, schimbarile pe proiectul deja…