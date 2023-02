Renașterea tradițiilor: Comuna Frumușica în straie de sărbătoare. Șezătoare culturală și prima ediție a Balului Gospodarilor Renașterea tradițiilor: Comuna Frumușica in straie de sarbatoare. Șezatoare culturala și prima ediție a Balului Gospodarilor Comuna Frumușica a imbracat astazi straie de sarbatoare pentru una din cele mai frumoase și tradiționale manifestari din zona rurala, și care și-a deschis ușile publicului pentru prima data in aceasta comuna. Administrația publica locala reinvie tradițiile de la sate și organizeaza incepand din acest an o șezatoare culturala, mai exact prima ediție „Gospodina – […] Citește Renașterea tradițiilor: Comuna Frumușica in straie de sarbatoare. Șezatoare culturala și prima ediție… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

