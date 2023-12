In primavara anului 2022, in lunile de dupa ce președintele rus Vladimir Putin și-a lansat invazia in Ucraina, agențiile de informații rusești pareau dezorientate și confuze. Potrivit unei estimari britanice, aproximativ 600 de oficiali ruși au fost expulzați din Europa, dintre care poate 400 erau considerați spioni. Acum, rețeaua de informații externe a Rusiei pare […] The post Renașterea spionajului rusesc first appeared on Ziarul National .