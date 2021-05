Renașterea politică a săptămânii: Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț Dupa o lunga absența din postura de politician luptator, cu care iși obișnuise fanii, Ionel Arsene a revenit dupa sarbatorile de Paște, cu o (prima) postare belicoasa la adresa liberalilor, pe care-i acuza de taierea voucherelor de vacanța. ”Liberalii, care de cand sunt la putere au luat doar masuri anti-romanești, trebuie sa ințeleaga ca aceasta propunere pe care PSD dorește sa o implementeze ar aduce beneficii pe toate planurile, iar operatorii din turism ar primi o mana de ajutor dupa aceasta perioada extrem de grea. Din nefericire, nu sunt capabili sa ințeleaga implicațiile economice. Turismul… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

