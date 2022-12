Stiri pe aceeasi tema

- Dispariția de pe piața a siropurilor Panadol și Nurofen pentru copii a creat o adevarata isterie in randul parinților. Medicii de la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” susțin insa ca psihoza a fost indusa artificial și ca exista medicamente similare cu care se pot trata virozele.…

- Consumul mare de ibuprofen și paracetamol din aceasta perioada, din cauza numarului mare de infecții respiratorii, a dus la o criza a medicamentelor pentru copii. PRIMER ofera explicații și recomandari parinților.

- Numarul de viroze respiratorii la copii a explodat in acest sezon. Sunt de trei ori mai multe cazuri decat anul trecut, iar medicii sunt depasiti de numarul urias de imbolnaviri. Camerele de garda sunt supra-aglomerate, iar timpul de așteptare este tot mai mare. In plus, spitalele raman si fara paturi.…

- Criza de vaccinuri care-i protejeaza pe copii de boli grave blocheaza campania de imunizari in judetul Cluj. Medicii de familie au fost anuntati oficial ca vor mai primi doar vaccin anti Covid.

- Cerșetoare cu copii minori dupa ele, amendate In perioada 26- 27 octombrie a.c., polițiștii piteșteni au acționat, in zona de competența, pentru asigurarea climatului de ordine și siguranța publica, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale ce aduc atingere vieții, sanatații și integritații corporale,…

- Remus Mihalcea: PSD susține majorarea punctului de pensie și a pensiei minime cu cel puțin 10% INTR-O SINGURA TRANȘA de la 1 ianuarie 2023! Remus Mihalcea, deputat PSD de Argeș, declara ca PSD susține majorarea punctului de pensie și a pensiei minime cu cel puțin 10% INTR-O SINGURA TRANȘA de la 1 ianuarie…

- Pitești: Inca un loc de joaca pentru copii este aproape finalizat! Este vorba despre cel promis pe strada Decebal, cartierul Razboieni, unul dintre cele trei locuri de joaca noi, pe care le amenajam in cadrul proiectului „Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Pitești (zona bloc G1,…

- Campania de vaccinare gratuita a Ministerului Sanatatii impotriva gripei de sezon, pentru populatie, va demara saptamana viitoare prin cabinetele medicilor de familie din judetul Iasi. Prima transa de vaccin antigripal, constand in 51.585 doze de vaccin antigripal, respectiv produsul biologic INFLUVAC…