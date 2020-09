Stiri pe aceeasi tema

- PRO Romania Cluj condamna modul in care sunt irosiți banii bugetului, executandu-se lucrari de asfaltare pe o ploaie torențiala, in localitatea Așchileul Mare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Remus Lapușan, lider PRO Romania Cluj și candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj, condamna modul nedemn și lipsit de orice urma de deontologie prin care doamna Inspector Școlar... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tinerii sunt in centrul preocuparilor guvernamentale privind relansarea economica, prin prioritizarea investițiilor in capitalul uman și valorificarea resurselor strategice ale țarii. Astfel, Planul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- DECLARAȚIE DE PRESA Crearea de noi locuri de munca pentru tineri, un obiectiv prioritar al Programului Național de Investiții și Relansare Economica Tinerii sunt in centrul preocuparilor guvernamentale privind relansarea

- Absolventii din Bucuresti ai institutiilor de invatamant in varsta de minimum 16 ani pot solicita o indemnizatie de somaj pentru o perioada de 6 luni, reprezentand 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, informeaza…

- Primarul Turzii, Cristian Matei, a postat un mesaj pe facebook, in legatura cu deschiderea supermarket-ului Auchan. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tinerii absolvenți sunt, și in aceasta perioada, in cautare de locuri de munca. Indiferent ca sunt cu studiile superioare de licenta sau masterat in acest an zeci de companii ofera, online, o selectie de joburi. Mii de locuri de munca pentru tinerii romani Pentru cei care nu știau, va anunțam ca pana…

- Conform AMOFM, in perioada 08-15 iulie, sunt disponibile in București 4.386 locuri de munca vacante, din care 367 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 752 persoanelor cu studii medii, 2616 pentru muncitorii calificati si 651 pentru muncitorii necalificați, anunța MEDIAFAX.Cele…