Remus Cernea anunță că pleacă definitiv din România „Dragi prieteni, dupa 20 de ani de eforturi pe care le-am dedicat schimbarii in Romania, voi face acum tot mai mult pasul si spre actiuni care vizeaza intreaga umanitate, nu doar o tara. In cursul dupa-amiezii de maine voi pleca in Finlanda, unde ma voi angrena pentru o perioada mai lunga in proiecte creative care au legatura si cu Romania, dar nu numai. Biletul de avion este doar dus. Daca si cand voi reveni va fi o decizie pe ca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

