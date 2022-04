Remus Borza, la baza avocat specializat in insolvența, a devenit consilierul onorific al premierului Nicolae Ciuca. Deși a trecut dintr-o barca politica in alta și a fost condamnat intr-un dosar al DNA, in ultimii ani Borza i-a consiliat pe toți predecesorii lui Ciuca la Palatul Victoria: Viorica Dancila, Ludovic Orban și Florin Cițu. Remus Borza […] The post Remus Borza, consilier onorific al premierului Ciuca cu profil de traseist politic și trecut penal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .