- Gheorghita Dumitru, administrator unic al AGROSTAR CONSTANTA S.A., avand puterile conferite de art. 114 alin. 1 coroborat cu art. 113 lit. c din Legea societatilor nr. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare, si de art. 17 din Actul constitutiv, decide:Art. 1. Se renunta la toate activitatile…

- Corneliu Brohanschi, administratorul provizoriu al societații Perla, cea care gestioneaza telegondola din Piatra-Neamț, va mai primi o prelungire a mandatului cu alte 2 luni, dupa ce in ianuarie anul acesta a mai primit una de 5 luni. Consilierul local Valentin Șerban, cu acordul colegilor sai in ședința…

- Ca urmare a unui demers lansat de Autoritatea Teritoriala de Ordine Public, in Parlamentul Romaniei a ajuns o modificare a legislației in domeniul Ordinului de Protecție. In acest sens, ATOP Timiș a luat atitudine privind nevoia modificarilor legislative in ceea ce privește incadrarea anumitor fapte…

- La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Rapid Credit IFN SA din data de 27.03.2024 au participat actionarii totalizand un numar de 697.250 actiuni, reprezentand 100 capitalul social al societatii. Actionarii au decis majorarea capitalului social al societatii cu aport in numerar in cuantum…

- “Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990…

- Cabinetul de miniștri a aprobat mai multe modificari la Legea monumentelor de for public. Proiectul urmarește descentralizarea competenței in materia inființarii monumentelor de for public. Astfel, autoritațile administrației publice locale de nivelul I și II, precum și cele din Unitatea Teritoriala…

- In conformitate cu art. 111 si art. 112 din Legea nr. 31 1990, republicata si actualizata si dispozitiile Actului Constitutiv al societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata la sediul societatii in data de 14.03.2024, statutar intrunita, a emis urmatoarea hotarare: Art. 1. Aprobarea…