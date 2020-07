Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Turdean, Director General Farmec, vorbeste la Adevarul Live despre provocarile si oportunitatile intampinate de Farmec, cel mai mare producator de cosmetice cu capital 100% romanesc, in timpul pandemiei.

- Mircea Turdean, Director General Farmec, vorbeste la Adevarul Live despre provocarile si oportunitatile intampinate de Farmec, cel mai mare producator de cosmetice cu capital 100% romanesc, in timpul pandemiei.

- Anda Adam a profitat de notorietate și a incercat tot timpul sa iasa din sfera muzicala, așa incat sa-și rotunjeasca veniturile și din alte zone. Concertele, evenimentele private, participarea la diverse show-uri de televiziune i-au adus intotdeauna mulți bani. Pandemia COVID-19 insa, a pus muzica pe…

- Un meșter pantofar din Cluj a gasit o soluție inedita pentru ca oamenilor sa le fie mai ușor sa pastreze distanța sociala in perioada pandemiei de coronavirus . Grigore Lup, un meșter in incalțaminte din comuna Chiuești, județul Cluj, a creat in propriul sau atelier pantofii de distanțare sociala. Marimea…

- Armata rusa reduce anvergura exercitiilor sale pe perioada pandemiei de COVID-19 si nu planifica organizarea unor manevre in apropierea liniei de frontiera cu tari membre ale NATO, a anuntat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa RIA Novosti in

- Armata rusa reduce anvergura exercitiilor sale pe perioada pandemiei de COVID-19 si nu planifica organizarea unor manevre in apropierea liniei de frontiera cu tari membre ale NATO, a anuntat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa RIA Novosti in pagina sa electronica."In…

- Dupa ce s-au sistat filmarile pentru serialul de comedie „Las Fierbinți”, Ecaterina Ladin, cea care o interpreteaza pe Dalida, nu a putut sa stea departe de locul unde merge aproape zilnic de mai bine de 10 ani, așa ca a ales sa intre in izolare chiar in orașelul in care se desfașoara acțiunea serialului.…

- Cu fiecare colet, populatia contribuie, astfel, la bunastarea unei dintre putinele afaceri care nu sunt afectate de pandemie. Citeste si: Ludovic Orban, mesaj pentru jurnalisti: "Resping orice forma de raspandire de stiri false in numele libertatii de exprimare" Un curier livreaza, in prezent,…