Remme lanseaza single-ul “Lose Touch” Remme, artistul olandez cu milioane de stream-uri la piesele sale, lanseaza single-ul “Lose Touch”. La cateva luni de la debut, artistul de doar 20 de ani revine in atentia fanilor cu piesa “Lose Touch”, cel de-al treilea single din acest an. Daca in ianuarie debuta cu piesa “Get older” (peste 4 millioane de streamuri pe platformele digitale), urmata de “Hunger”, Remme canta acum despre dragoste si despre puterea de a merge mai departe atunci cand totul se sfarseste. “De fiecare data cand cant aceasta piesa ma emotionez imediat. Cantecul ma face sa imi transpun toate sentimentele si sa imi pierd… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

