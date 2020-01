Stiri pe aceeasi tema

Al Hilal, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, luni, in deplasare, scor 2-2, cu formatia Al Faisaly, intr-o partida restanta din etapa a XII-a a campionatului Arabiei Saudite, potrivit news.ro.

- Al Hilal s-a impus in fata lui Al Ahli prin golurile marcate de Al Dawsari '37, Gomis '70 si Albulayhi '90 respectiv Al Soma '45. In urma acestui rezultat, Al Hilal, 12 meciuri, locul 2, cu 27 de puncte, s-a apropiat de liderul Al Nasr (13 jocuri), care a acumulat 29 de puncte. Al Wehda ocupa…

- Hamzi '53 a deschis scorul pentru gazde, iar Al Hilal a egalat tarziu, in minutul 90+1, prin Giovinco. Al Hilal, cu doar zece meciuri jucate, este pe locul 5, cu 21 de puncte. Lider este Al Nasr, cu 26 de puncte, din 12 jocuri, echipa urmata de Al Ahli (11), cu 23 de puncte, Al Raed (13), tot 23 de…

- Al-Hazem, echipa lui Daniel Isaila, și Al-Hilal, formația pregatita de Razvan Lucescu, s-au intalnit in etapa cu numarul 13 din prima liga a Arabiei Saudite. Meciul a avut loc joi și s-a terminat la egalitate, 1-1.Ambele formații au punctat dupa pauza. Al-Hazem a deschis scorul in minutul…

- Intr-o țara aflata pe primele locuri in lume dupa PIB-ul pe cap de locuitor și intr-un oraș in care zgarie-norii rasar ca ciupercile dupa ploaie, Razvan Lucescu debuteaza azi la Campionatul Mondial al Cluburilor. Meciul Al Hilal – Esperance Tunis se joaca de la ora 16, ora Romaniei, și va fi transmis…

- Mare succes al antrenorului roman Razvan Lucescu! Echipa condusa de el, Al Hilal din Er-Riadh, capitala Arabiei Saudite, a cucerit in premiera trofeul celei mai tari competiții inter-cluburi de pe continentul asiatic, Liga Campionilor Asiei.

- Echipa antrenata de Razvan Lucescu, Al-Hilal, a remizat, joi, cu formația Al-Fateh, scor 3-3, in etapa 9 a campioantului arab, anunța MEDIAFAX.Citește și: Renate Weber iese la rampa! ‘Este pompoasa si nefericita’ Al-Fateh a deschis scorul, in minutul 8, cand Marwane Saadane a reușit…

- Razvan Lucescu (50 de ani), antrenorul lui Al-Hilal, a inregistrat prima infrangere in campionatul Arabiei Saudite, scor 1-2 cu Al Nasr, in etapa a opta. Antrenorul roman a dat vina pentru primul esec in campionat pe consumul fizic din semifinala cu Al Sadd: „Ne-a epuizat”. ...