- FOTO: CSU Alba Iulia – ACS Tg. Mureș, pe „Cetate” | Nou-promovate, in cautare de puncte Azi, pe “Cetate”, de la ora 15.00, in penultima runda a turului sezonului regular, se infrunta nou-promovatele din Seria 9 a eșalonului terț, CSU Alba Iulia (locul 5, 9 puncte) și ACS Tg. Mureș 1898-Marosvasarhelyi…

- Sambata, ora 15.00, pe “Cetate, CSU Alba Iulia – ACS Tg. Mureș | Duel interesant intre nou-promovate Duel interesant sambata, pe “Cetate”, de la ora 15.00, in penultima runda a turului sezonului regular, intre nou-promovatele din Seria 9 a eșalonului terț, CSU Alba Iulia (locul 5, 9 puncte) și ACS Tg.…

- Liga 3, etapa 7: Unirea Ungheni – CSU Alba Iulia | Studenții incearca sa dea lovitura Azi, la ora 15.00, in runda a 7-a a eșalonului terț, se vor duela doua echipe cu același punctaj (9), dar plasate pe poziții diferite in Seria 9: Unirea Ungheni (locul 3) și CSU Alba Iulia (poziția a 5-a). Și daca…

- Sambata, ora 15.00, Unirea Ungheni – CSU Alba Iulia | Studenții, impotriva unei echipe ranite Sambata, la ora 15.00, in runda a 7-a a eșalonului terț, se vor duela doua echipe cu același punctaj (9), dar plasate pe poziții diferite in Seria 9: Unirea Ungheni (locul 3), respectiv CSU Alba Iulia (poziția…

- Astazi, ACS Tg. Mureș 1898-Marosvasarhelyi SE – CSM Unirea Alba Iulia | “Alb-negrii”, sub presiune! Astazi, la ora 17.00, pe terenul din incinta Complexului “Weekend” in cadrul etapei a 4-a a eșalonului terț, e foame de puncte in disputa dintre ACS Tg. Mureș 1898-Marosvasarhelyi SE și CS Municipal Unirea…

- In ciuda faptului ca nu s-a inscris niciun gol, primul „derby de Alba” din noua ediție a Ligii 3, CS Universitatea Alba Iulia – CS Ocna Mureș, a fost intens, cu multe faze frumoase. Partida disputata sambata dupa amiaza pe stadionul ”Cetate” din Alba Iulia a avut gazdele la timona in cea mmare parte…

- Sambata, pe “Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș | In deschiderea sezonului, derby “de Alba” in Cupa Romaniei Sambata, de la ora 17.30, pe “Cetate” se deschide sezonul fotbalistic cu un derby “de Alba” intre conjudețenele CSM Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș, divizionarele terțe ce vor…

- Aflata in cantonament centralizat la Sacele, CSU Alba Iulia a susținut un joc de verificare impotriva celor de ACSM Codlea (vicecampioana Ligii 4 – Brașov). Duelul de la Prejmer s-a incheiat cu o remiza alba iar antrenorul Mihai Manea a mizat pe doua formule de echipa, cate una in fiecare repriza: Șerban…