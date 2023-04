Remiză la Râmnic Inca o remiza intre Ramnic și Metalul. Cele doua echipe au incheiat, vineri seara, la egalitate, 1 la 1, cele doua goluri fiind inscrise pe final de meci. Prima repriza a stat sub semnul echilibrului, cu o posesie mai buna pentru oaspeți, dar și cu o ocazie imensa, pentru CSM, la bara lui Roman, din … Articolul Remiza la Ramnic apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

