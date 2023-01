Stiri pe aceeasi tema

Echipa franceza Olympique Marseille a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 1-1, partida din etapa a 20-a disputata in compania formatiei AS Monaco, anunța news.ro.

Revenirea Peluzei Sud la meciurile Stelei, dupa problemele cu Jandarmeria din finalul anului trecut, nu a fost cu noroc pentru echipa de volei a clubului militar care a pierdut și returul cu Olympiakos Pireu din sferturile CEV Challenge Cup. Meciul de la București, jucat in fața unei sali neincapatoare…

- Desigur, daca ii ai in lot pe Messi, Neymar sau Mbappe, ”tragi” la victorie in fiecare meci, iar pe plan intern, adica in Ligue 1, aparent nu ai contracandidata. Fireste, cand investitiile sunt de ordinul sutelor de milioane de dolari, asta iti atrage pe de o parte porecle de genul ”QSG”, iar, pe de…

- Partida dintre Montpellier și Nantes a fost intrerupta pentru mai bine de zece minute, dupa ce suporterii gazdelor au decis sa protesteze impotriva jucatorilor, dupa rezultatele nereușite din ultima perioada.

Echipa franceza AS Monaco a invins duminica, pe teren propriu, formatia Brest, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 17-a din Ligue 1. Intr-un alt meci Lorient a invins, in deplasare, pe Angers, scor 2-1.

Echipa franceza Olympique Marseille a invins duminica, in deplasare, pe AS Monaco, scor 3-2, cu un gol marcat in al saptelea minut de prelungire al partidei, anunța news.ro.

- Monaco - Marseille, meciul care incheie etapa a 15-a din campionatul Frantei, este programat, duminica, 13 noiembrie, de la ora 21:45, pe „Stade Louis II”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 3 si Prima Sport 4.

- Ca de obicei, Betano ofera cele mai bune cote si la meciul Lyon - Nice, primul al etapei a 15-a din campionatul Frantei, programat, vineri, 11 noiembrie, de la ora 22:00, si transmis in direct de Digi Sport 3 si Prima Sport PPV 2.