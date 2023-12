Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 7 decembrie 2023, de la ora 17.00, se vor desfașura ultimele trei meciuri din Grupa A a Cupei Romaniei, la fotbal. Primele doua clasate din ierarhia grupei, FC Petrolul Ploiești (locul 1; echipa din Liga 1) și Corvinul Hunedoara (locul 2; Liga a II-a), joaca, acasa, cu Sepsi Sfantu Gheorghe,…

- Daca despre absența certa a lui Meijers și Dumitriu (foto, la titlu, alaturi de tehnicianul lui, sageata parca sugerand trecerea jucatorului in… tribuna) de la meciul care va incepe curand pe arena Ilie Oana, dintre FC Petrolul Ploiești și FC Botoșani, se știa inca imediat dupa partida de pe „Cluj Arena”,…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviște a inceput cu dreptul duelul cu CSM Coroana Brașov, programat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In disputa cu ardelencele, vicecampioana Romaniei s-a impus greu, cu 3-2 (21-25, 25-27, 31-29, 25-15, 15-11), dupa ce a avut parte de o revenire de senzație.…

- Urban Titu are parte de un sezon la inalțime in competițiile județene! In campionat, fosta divizionara C are parte de un parcurs fara infrangere, iar in Cupa Romaniei este calificata in optimile de finala. Astazi, in Liga a 4-a, gruparea din sudul județului și-a aratat din nou superioritatea și a dat…

- Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1 (1-0), joi seara, pe Cluj Arena, intr-un meci din Grupa B a Cupei Romaniei la fotbal.„U” a deschis scorul prin autogolul fundasului croat Anton Kresic (41), dupa un corner executat de Dan Nistor.CFR a egalat in repriza secunda prin reusita…

- U Cluj și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in etapa a doua din grupa B a Cupei Romaniei. La finalul partidei, a tras concluziile Ioan Ovidiu Sabau, 55 de ani, antrenorul „studenților”. „Mai mult ne-am studiat in prima repriza, nu a riscat nimeni. Noi n-am avut rabdare sa ținem mingea, sa-i alergam, am…

- Ieri seara, la Targoviște, in etapa a doua a Gurupei A a Cupei Romaniei, pe arena modernizata din municipiul reședința al Damboviței, FC Petrolul Ploiești s-a impus, așa cum se spera, dar cum era și firesc, data fiind diferența de eșalon și forma actuala, in dauna Chindiei, cu scorul de 2-0 (1-0), stabilit…

- Festivalul sferturilor de finala de la Cupa Mondiala este deschis, sambata, de partida Țara Galilor - Argentina și incheiat, duminica, de Franța - Africa de Sud. Cupa Mondiala a ajuns in fazele eliminatorii, iar meciurile se anunța spectaculoase și extrem de disputate. Primul sfert de finala se va…