Stiri pe aceeasi tema

- Handbal Club Dobrogea Sud s-a impus in fata echipei CSM Resita si a avansat in clasamentul Ligii Nationale. Echipa de la malul marii a fost incurajata de un public numeros in Sala Sporturilor din Constanta, asa cum se intampla la fiecare meci jucat pe teren propriu. Oficialii clubului constantean au…

- Handbal Club Dobrogea Sud a inregistrat, sambata, la Sala Sporturilor, o victorie extrem de importanta in Liga Nationala de handbal masculin. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic a primit vizita celor de la Poli Timisoara, formatie care pana la acest meci era vecina de clasament cu constantenii. Prima…

- Handbal Club Dobrogea Sud este pregatita sa primeasca, sambata, de la ora 15.30, vizita celor de la Poli Timisoara, in etapa a 9-a a Ligii Nationale. Meciul, care va avea loc la Sala Sporturilor din Constanta, fiind transmis in direct pe TVR 1, este unul foarte important pentru echipa de la malul marii,…

- Handbal Club Dobrogea Sud se pregateste pentru partida pe care o va avea cu Poli Timisoara, sambata, la Sala Sporturilor din Constanta, de la ora 15.30. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic vine dupa calificarea la pas in optimile de finala ale Cupei Romaniei si isi doreste sa lege victoria de la Galati…

- Handbal Club Dobrogea Sud este gata sa debuteze in noul sezon al Cupei Romaniei. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic va evolua, sambata, in deplasare, contra celor de la CSU Galati. Dupa ce, timp de aproape doua saptamani, s-au pregatit in efectiv redus, din cauza faptului ca mai multi jucatori de…

- Handbal Club Dobrogea Sud se afla in fata unei partide extrem de importante. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic va juca, sambata, in Ungaria, impotriva maghiarilor de la Csurgoi KK, in mansa secunda a turului al doilea din Cupa EHF. In primul meci, la Sala Sporturilor din Constanta, maghiarii s-au…

- Handbal Club Dobrogea Sud a avut parte de un meci extrem de greu, in deplasare, cu CSM Bucuresti, partida care a contat pentru etapa a 7-a din Liga Nationala. Sub comanda noului antrenor Djordje Cirkovic, echipa de la malul marii a abordat cu mult curaj meciul jucat in Bucuresti si chiar si-a surprins…

- Handbal Club Dobrogea Sud inca se afla in cautarea primului succes in actuala stagiune a Ligii Nationale. Echipa de la malul marii a jucat, duminica, in deplasare, cu Dinamo Bucuresti, intr-un meci care a contat pentru etapa a treia a campionatului. „Cainii rosii” s-au impus cu scorul de 29-27, dupa…