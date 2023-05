Stiri pe aceeasi tema

- UTA Arad – FCU Craiova (1-1). UTA va juca in barajul pentru mentinerea in Superliga. Echipa UTA Arad a terminat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia FCU Craiova, intr-un meci din ultima etapa a play-out-ului din Superliga. Echipa aradeana va juca barajul pentru mentinerea…

- Formațiile FCU Craiova și FC Argeș se intalnesc astazi, de la ora 18.15, in Banie, intr-o partida contand pentru etapa a 8-a din play-out-ul Superligii. Descopera oferta Superbet pentru partida cu FC Argeș! Confruntarea se anunța extrem de disputata, asta pentru ca formația gazda nu are de gand sa-și…

- Hermannstadt și FC U Craiova 1948 au terminat la egalitate (0-0) in cadrul unui meci din etapa cu numarul 7 a play-out-ului din SuperLiga. Oltenii au ratat șansa de a o egala pe Petrolul in fruntea clasamentului.

- Formațiile AFC Hermannstadt și FCU Craiova se intalnesc astazi, de la ora 16.30, pe stadionul „Municipal“ din Sibiu. Partida conteaza pentru etapa a 7-a din play-out-ul Superligii. Ambele combatante iși doresc punctele puse in joc. Gazdele pentru un final liniștit, departe de zona de baraj, in timp…

- Echipa masculina de handbal „U“ Craiova va disputa miercuri, de la ora 17.30, in Polivalenta din Banie, unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, cu CSU Suceava, in Cupa Romaniei. Partida va conta pentru faza sferturilor de finala, iar o eventuala victorie a trupei lui Dumitrescu si Popescu…

- U Craiova 1948 a caștigat sambata, in deplasare, partida cu Universitatea Cluj-Napoca. Un jucator al oltenilor a marcat trei goluri. Partida a facut parte din etapa a III-a a play out-ului Superligii de fotbal.

- Echipa masculina de handbal „U“ Craiova a reușit in acest sezon din Cupa Romaniei sa intre in istorie. Gruparea craioveana s-a calificat, miercuri dupa masa, in sferturile de finala, dupa ce a invins „colega“ divizionara Constantin Brancuși Tg. Jiu cu scorul de 38-35. Acest succes o propulseaza pe Craiova…

- Chindia Targoviște a intrat in posesia unui punct important dupa duelul cu FC U Craiova, una dintre echipele in forma din Superliga. Marți dupa-amiaza, in etapa cu numarul 28, dambovițenii au terminat 0-0, cu gruparea antrenata de Nicolo Napoli, la capatul unui joc anost, fara prea multe faze de poarta.…