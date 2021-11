Remembrance Day, fără Regina Elisabeta a II-a. Kate Middleton, în prim plan Ca in fiecare an, in duminica cea mai apropiata de data de 11 noiembrie, Marea Britanie iși comemoreaza soldații cazuți in razboaie. Și cum de la ”Remembrance Day” din acest an, Regina Elisabeta a II-a a lipsit din cauza unei entorse la spate, locul suveranei a fost luat de Kate Middleton. Palatul Buckingham a transmis ca monarhul, in varsta de 95 de ani, a fost „dezamagit” ca nu participe la eveniment, anunța BBC. Medicii au sfatuit-o pe Regina sa se odihneasca pana la jumatatea lunii noiembrie, dupa ce a petrecut o noapte in spital (20 octombrie) pentru o serie de investigații, prima spitalizare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

