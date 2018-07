Remember 31 iulie 1993 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? TRANZACTIILE TRANZITIEI Moartea ca marfa Sunt voci (nu putine si nu fara autoritate) ce sustin ca actuala campanie publicitara privind reintroducerea pedepsei capitale in dreptul penal romanesc ar constitui o diversiune: O DIVERSIUNE POLITICA - zic unii - acuzandu-i pe cei ce revendica cu inversunare punerea grabnica la treaba a plutoanelor de executie ca ar incerca, de fapt, sa blocheze accesul institutional al Romaniei in lumea civilizata, ca o astfel de masura legislativa, aflata in contrasens cu codurile penale moderne, ar dovedi… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA MlRON COSMA - LA ORIGINEA UNEI POSIBILE A CINCEA MINERIADE Ne aflam in pragul unui... "RAZBOI INTERSINDICAL" PRETENTIILE SINDICATULUI MINERILOR DIN VALEA JIULUI SI SUSPECTA RECEPTIVITATE CU CARE O ECHIPA GUVERNAMENTALA…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA PREOCUPATI DE ESCALADAREA CONTINUA A VIOLENTEI Sl DE INEFICIENTA INSTITUTIILOR ABILITATE CU COMBATEREA El, NUMEROSI CITITORI NE-AU SCRIS SOLICITANDU-NE ORGANIZAREA UNEI DEZBATERI PE TEMA: PRO SAU CONTRA PEDEPSEI CU…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? TRANZACTIILE TRANZITIEI ARIA CALOMNIEI Imi propusesem sa nu mai revin, in aceasta pagina, asupra unui subiect care incepe sa-mi provoace repulsie: "Evenimentul zilei". Iata insa ca anuntul publicat in editia de joi, intitulat: "Incercand…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Aseara, cu ultimele puteri COMISIA PARLAMENTARA "FLORICA" SI-A TRAS CONCLUZIILE PRELIMINARE! LUCRAND CONSTIINCIOSI CA NISTE SCOLARI PE TEMA DATA DE TANDEMUL FLORICA - EVENIMENTUL ZILEI (DIN A CAREI LITERA N-AU INDRAZNIT…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? TRANZACTIILE TRANZITIEI EVENIMENTUL SALVARII NATIONALE A AVUT DIN NOU DREPTATE! „Lucrurile se schimba insa in clipa cand batalia din presa nu mai respecta regulile jocului democratic. Cand adevarurile sunt inlocuite cu minciunile de proportii.…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O SAPTAMANA LA ALTA La 90 lei painea si 80 lei laptele... VIATA CA O PRADA! ULTIMA BUCATA DIN "COADA CAINELUI" A FOST TAIATA. DACA ACESTA NU "TURBEAZA" INSEAMNA CA TERAPIA DE SOC POATE AVEA SUCCES SE POATE TRAI FARA SUBVENTII ?…