Remember 12 august 1993 - Presa acum 25 de ani

Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA GREVE IN LANT: Ieri, o data cu incheierea grevei minerilor s-a declansat greva mecanicilor de locomotiva! PRIMII AU PRIMIT DIN PARTEA PRIMULUI MINISTRU UN... PRIM CERTIFICAT DE BUNA PURTARE ("AU INTELES SITUATIA GRAVA iN CARE SE AFLA TARA"), IN TIMP CE CEILALTI AU FOST TRASI DE URECHI DE MINISTRUL MUNCII: "ACEASTA NU E LUPTA SINDICALA, CI TERORISM SINDICAL" Mecanicii nu vor altceva decat sa sara cu 3-4 clase peste ceilalti SNCFR-isti: de la 116.000 lei la 180.000 lei! Oare ce gandeste pensionarul sau muncitorul…