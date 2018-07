Remember 10 iulie 1993 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? TRANZACTIILE TRANZITIEI ARIA CALOMNIEI Imi propusesem sa nu mai revin, in aceasta pagina, asupra unui subiect care incepe sa-mi provoace repulsie: "Evenimentul zilei". Iata insa ca anuntul publicat in editia de joi, intitulat: "Incercand sa puna capat valului de calomnii — MAI MULTI ZIARISTI DE LA EVENIMENTUL ZILEI AU DECLANSAT PROCESE DE PRESA", ma obliga sa scriu. Dincolo de comicul si neverosimilitatea situatiei — publicatia care si-a facut o veritabila profesiune de credinta din calomnie si minciuna, de pe urma carora traieste… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

