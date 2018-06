Remember 1 iulie 1993 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Aseara, cu ultimele puteri COMISIA PARLAMENTARA "FLORICA" SI-A TRAS CONCLUZIILE PRELIMINARE! LUCRAND CONSTIINCIOSI CA NISTE SCOLARI PE TEMA DATA DE TANDEMUL FLORICA - EVENIMENTUL ZILEI (DIN A CAREI LITERA N-AU INDRAZNIT SA IASA) CEI 13 PARLAMENTARI AU TRAS CATEVA CONCLUZII SENZATIONALE: ♦ CA IN ROMANIA EXISTA CORUPTIE ♦ CA ACEASTA IMBRACA DIFERITE FORME ♦ CA UNII DINTRE CEI CERCETATI SE FAC VINOVATI, IAR ALTII NU! TRADITIONALA SCHISMA PUTERE - OPOZITIE A ACTIONAT SI AICI, ACELEASI PERSOANE SAU FAPTE FIIND INTERPRETATE… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

