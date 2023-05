Remediu antistres: Pisica, animalul ideal de companie

Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Andone știe sa profite din plin de timpul liber! Cunoscutul antrenor a ieșit in oraș alaturi de cei mai buni prieteni! Iata dovada clara ca iși face timp pentru animalul lui de companie. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins…

- Politistii din Mures s-au autosesizat dupa ce pe rețelele de socializare au aparut imagini in care un barbat se filmeaza in timp ce loveste cu piciorul o pisica, iar animalul devine dezorientat.Clipul, in care un barbat se filmeaza in timp ce loveste puternic o pisica in cap, iar animalul alearga haotic,…

- Politistii din Mures s-au autosesizat dupa de in spatiul public au aparut imagini in care un barbat se filmeaza in timp ce loveste cu piciorul, in cap, o pisica, animalul devenind complet dezorientat. Agresorul a postat filmul pe TikTok, cu mesajul „Am inebunit-o” si un emoji care rade. Filmul a fost…

- O femeie din Rusia a fost prinsa la propriu cu mata in sac. Ea a imbracat o pisica intr-un body, i-a pus sosete si un scutec de bebelus in care ascunsese droguri, politia fiind alertata de sunetele ciudate pe care le scotea „copilul”: instalata confortabil la caldura, pisica se pusese pe tors, relateza…

- Ce trebuie sa luam in calcul daca ne dorim, de exemplu, o pisica?1. Nu o luați dintr-un capriciu. O pisica necesita multa atenție și grija. In primul rand, toți cei care locuiesc cu chirie ar trebui sa se gandeasca la asta. Animalul de companie poate strica mobilierul sau tapetul altcuiva, iar chiriașul…

- Natura este mereu surprinzatoare, mai ales in Parcul Natural Apuseni. Dupa ce intr-o alta filmare o pisica salbatica și-a facut apariția, miercuri, un ras a fost surprins plimbandu-se prin zapada.

- Angajații unui aeroport au gasit o pisica intr-un rucsac, dupa ce pasagerul și-a lasat bagajele la control. Fara sa știe cum se procedeaza in cazul animalelor de companie, proprietarul a lasat felina pe banda transportatoare.

Exista o mulțime de modele de cușca pentru caine pe piața in zilele noastre și poate fi o provocare sa decideți care este cea mai...