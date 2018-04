Stiri pe aceeasi tema

- Nasturasul (Nasturtium officinalis) este o planta care creste in mod spontan in locurile cu multa umezeala. Se foloseste ca planta-condiment, dar si medicinala. In fitoterapie, se foloseste doar planta verde, proaspata, deoarece substantele active din nasturas se distrug prin uscare.

- Un studiu recent al cercetatorilor americani de la Rush University Medical Center a dezvaluit ca exista o relatie stransa intre scaderea depresiei si dieta de tip DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), care, dupa cum spune si numele,...

- Mamele si bunicile noastre stiu bine faptul ca nu exista medicamente mai bune decat remediile naturale.Ele nu doar vindeca bolile, dar si nu dauneaza corpului nostru cum o fac medicamentele cumparate de la farmacie. Unul dintre remediile minune folosite de bunicile noastre este ceapa obisnuita.

- O aplicație care ajuta la combaterea risipei alimentare a fost lansata la Cluj. Prin intermediul Share Food, cei care au un surplus de hrana il pot dona saracilor. Proiectul faciliteaza comunicarea directa intre cei care produc și cei care au nevoie de mancare.

- Remediile din plante te ajuta sa tratezi afectiunile respiratorii si sa mentii totodata sanatatea plamanilor. Au proprietati expectorante, relaxeaza musculatura tractului respirator superior si ajuta sistemul imunitar, datorita antioxidantilor pe care ii contin.

- Nici raceala si nici gripa nu se trateaza cu antibiotice pentru ca sunt boli virale. Gripa poate sa duca însa la complicatii, la suprainfectii bacteriene si atunci se intervine cu antibiotice, dar numai la recomandarea medicului.

- BERBEC: Este momentul a acești nativi sa dea mai multa dovada de maturitate. Berbecii vor da peste o situație dificila și ar trebui sa o trateze cu seriozitate și sa lase amuzamentul și glumele. TAUR: Acești nativi au ajuns la fundul sacului și ar trebui sa faca ceva in acest…

- Fiecare a avut in viata macar un episod depresiv si a cautat solutii pentru a scapa de proasta dispozitie. Animalul de companie, pictura, fotografia, exercitiile fizice sau plimbarile in aer liber sunt tot atatea cai de a reduce anxietatea si depresia. Dieta echilibrata vine sa dea o mana de ajutor…