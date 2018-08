REMEDII SIMPLE pentru picioarele obosite și umflate Temperaturi ridicate, vacanțe cu plimbari lungi pe jos, incalțari incomode sau multe ore de stat la serviciu, in picioare sau fara mișcare. Toți acești factori fac sa sufere picioarele noastre. Iar daca mai adaugi și unele probleme de circulație, atunci ai tot tacamul. Caldura este un inamic real pentru cei cu probleme circulatorii. Aceasta poate provoca umflarea picioarelor, senzație constanta de oboseala , furnicaturi , tumefiere și durere. ... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A plouat torential astazi la Constanta iar in mai multe zone din oras apa adunata pe carosabil a pus probleme serioase soferilor aflati in trafic. Probleme au fost si pe strada Barbu Stefanescu Delavrancea acolo unde apa adunata pe sosea a dost de peste 10 15 cm. Soferii care erau in trafic in acel…

- Viteza de circulatie pe sectorul de autostrada A2 Bucuresti - Fundulea este restrictionata la 80 de kilometri/ora, dupa ce, marti, la km 20+000, Calea 2, sensul de mers Constanta - Bucuresti, a aparut o deformatie a placilor de beton din ciment ale sistemului rutier cauzata de

- Balonarea este o problemE ce poate da mari bEtEi de cap. Pe langE neplEcerile pe care le genereazE, balonarea trage un adevErat semnal de alarmE cu privire la starea de sEnEtate a stomacului nostru.

- Vremea din 6 iulie se schimba radical. Prognoza meteo anunța temperaturi caniculare și ploi restranse. Vremea se amelioreaza vizibil, dupa ce ANM a emis coduri galbene și portocalii de ploi pentru județele Constanța și Ialomița.

- Un copil nu numai ca iți va schimba viața așa cum o știai, dar va schimba chiar și relația dintre tine și partenerul tau de viața. Oboseala, stresul, cheltuielile, necunoscutele din spatele creșterii unui copil și frica de a nu greși cu nimic, niciodata pot pune sub o presiune destul de mare orice relație,…

- Vizibilitatea este scazuta, duminica dimineata, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta si pe A4 Ovidiu - Agigea, din cauza cetii, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Asa o sa fie, de altfel, pana se coc strugurii avertizeaza meteorologii care estimeaza temperaturi peste medie si prea putine ploi. Daca scenariul negru se adevereste, sudul va fi parjolit. La ora 11 in Capitala erau deja 31 de grade Celsius. O temperatura normala pentru aceasta ora, insa daca am…

- Ploaia torentiala ce a cazut in aceasta dimineata la Constanta a creat mai multe probleme in municipiul Constanta. Mai multe strazi au fost inundate, iar locuitorii disperati au cerut ajutorul autoritatilor pentru a scoate apa din curti. Probleme au fost si la pasajul pietonal din zona Garii CFR din…