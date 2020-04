Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Anthony Fauci, șeful Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase din Statele Unite ale Americii, intrebat recent cine ar fi actorul potrivit pentru a-l parodia, a raspuns categoric: Brad Pitt. Iata ca dorința i-a fost indeplinita. In emisiunea „Saturday Night Live” (SNL), rolul epidemiologului…

- Doua pisici din New York sunt primele animale de companie infectate cu Covid-19 in SUA. Experții americani afirma ca nu exista indicii potrivit carora animalele ar transmite virusul la om, infectarea producandu-se invers, de la om la pisica, in cazul de fața.

- Stransul mainilor este salutul standard care exista de mii de ani, insa in contextul actual, experții in sanatate publica ne indeamna sa reexaminam siguranța ritualului de a strange mana. De mii de ani, oamenii obisnuiesc sa-si stranga mainile atunci cand se intalnesc, iar in epoca moderna acest gest…

- “Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) inca nu știe cum sa compenseze inghețarea finanțarii americane, principalul sau sponsor, dupa ce Donald Trump a acuzat organizația ca este infeudata Beijingului. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a intrat intr-o noua zona de puternice turbulențe, dupa inghețarea…

- Noul coronavirus afecteaza și creierul, dupa cum avertizeaza medici din Statele Unite ale Americii, Italia și China. Experții au observat la unii pacienți infectați cu COVID-19 ca au dezvoltat și probleme neurologice, unul dintre aceștia pierzand capacitatea de a vorbi.

- Pandemia de COVID-19 a bagat groaza in intreaga lume iar previziunile nu sunt deloc optimiste. Statele lumii au luat masuri drastice insa virusul continua sa faca victime. Pana acum s-au inregistrat 33.000 de morti la nivel mondial, relateaza AFP care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante,…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a adaptat masurile cu caracter special aplicate in ultima perioada ca urmare a prevederilor autoritatilor privind epidemia de Covid-19, renuntand la unele din vizitele pe teren ale expertilor, se mentioneaza intr-un comunicat al AFIR remis joi AGERPRES.…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…