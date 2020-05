Stiri pe aceeasi tema

- Romania va primi 30 de doze de Remdesivir, unul dintre cele mai promitatoare antivirale pentru tratamentul COVID-19, de la compania producatoare. Tratamentul va ajunge la bolnavi din Bucuresti, Iasi si Timisoara, potrivit Mediafax.

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat ca ordinul de ministru prin care se stabilieste protocolul de recoltare de plasma umana de la pacientii vindecati de COVID-19 va fi semnat astazi, potrivit Mediafax. Tratamentul este inca in faza de studiu, la fel ca alte tipuri de tratament pentru…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, sustine ca medicamentul care trateaza coronavirusul ar putea aparea pana in toamna. REMDESIVIR ar fi primul produs autorizat care actioneaza asupra virusului, practic impiedica replicarea virala. Acesta a mai spus ca 4.000…

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" din Iasi, unitatea medicala vitala pentru intreaga regiune a Moldovei, a dezvaluit pentru "Ziarul de Iasi" care sunt marele necunoscute ale virusurului SARS-CoV-2 dar si cand am putea iesi din aceasta perioada de incercare.…

- Medicul roman Adrian Bot, care conduce activitați de cercetare și dezvoltare in domeniul cancerului, vorbește despre un posibil tratament pentru Covid-19, testat acum in China și dezvoltat de compania pentru care lucreaza in Statele Unite, Gilead Sciences. Momentan tratamentul este testat in doua studii…