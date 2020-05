Medicamentul experimental Remdesivir a fost autorizat i, in regim de urgența, pentru tratarea pacienților COVID-19 in stare critica, de catre Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA), scrie CNN. Remdesivir, produs de compania farmaceutica Gilead Sciences, este primul medicament auorizat e FDA pentru tratarea bolii cauzate de noul coronavirus in America, potrivit comisaruui FDA Stephen Hahn. Donald Trump a facut anuntul de la Casa Alba, alaturi de directorul companiei Gilead Sciences, Daniel O’Day, si de Stephen Hahn, comisarul Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA), informeaza…