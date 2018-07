Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci al noii editii din Liga 1, CFR Cluj - FC Botosani, nu a fost lipsit de incidente nefericite. In prima repriza a partidei din Gruia, de doua ori s-a intamplat ca jucatorii celor doua echipe sa se accidenteze in urma unor dueluri aeriene.

- Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat ca elevii sai pleaca cu șansa a doua in meciul din Gruia cu CFR Cluj care va avea loc astazi de la ora 21:00. „E absolut normal sa plecam cu șansa a doua, jucam cu campioana și recenta caștigatoare a Supercupei Romaniei, o echipa cu calitate,…

- Antrenorul echipei FC Botosani, Costel Enache, spera sa incheie sezonul fotbalistic cu o victorie in partida de sambata contra formatiei Gaz Metan Medias, dar a recunoscut ca meciul nu are o insemnatate prea mare. El a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca intreaga echipa trebuie sa ramana concentrata…

- Liderii tarilor europene se intalnesc miercuri seara la Sofia cu scopul de a stabili un raspuns colectiv al UE fata de Statele Unite, in urma deciziilor contestate ale lui Donald Trump in dosarul nuclear iranian si comertului international, relateaza AFP.

- Jucatorii imprumutați de FCSB la FC Botoșani, Vlad Achim și Catalin Golofca, nici nu concep sa nu caștige in meciul cu Dinamo din runda aIX-a din play-out-ul ligii I. Mijlocașul FC Botoșani, Vlad Achim, crede in victorie in meciul cu Dinamo. „Un meci echilibrat cum a fost și primul meci din play-out…

- Este foarte probabil ca echipa care va avansa in urma duelului dintre Bayern Munchen și Real Madrid din cea de-a doua semifinala a Ligii Campionilor sa caștige și trofeul. Ar fi al treilea astfel de trofeu la rand caștigat de Real Madrid, singurele echipe care au obținut cel puțin 3 Ligi ale Campionilor…