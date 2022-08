Remanierile din PSD se decid la… mare In acest weekend, intr-una din stațiunile de pe Litoral va avea loc un eveniment extrem de important al PSD cu impact destul de mare asupra activitații Guvernului. Liderul PSD Constanța, senatorul Felix Stroe, organizeaza in acest weekend la Mamaia tabara de vara a tineretului PSD. Dar, in același timp, la malul marii va avea loc și intalnirea conducerii PSD, in frunte cu Marcel Ciolacu, cu parlamentarii din partid și președinții de organizații județene. Una dintre problemele arzatoare ale discuțiilor de la Mamaia vizeaza remanierea guvernamentala, adica ce miniștrii și secretari de stat ai PSD… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

