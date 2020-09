Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban, presedintele PNL, ar fi nemultumit de activitatea din mai multe ministere ale guvernului pe care il conduce, potrivit unor surse liberale. Sunt voci care spun ca va avea loc chiar si o remaniere guvernamentala. Printre titularii de portofoliu in cauza s-ar numara chiar…

- In aproximativ o saptamana ar trebui sa inceapa anul scolar 2020 - 2021, iar elevii, profesorii, dar si parintii asteapta vesti despre cum se vor desfasura cursurile in noul an scolar. Autoritatile au anuntat ca in functie de evolutia pandemiei de coronavirus, la 7 septembrie vor fi stabilite scenariile…

- Premierul Ludovic Orban a cerut ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, si ministrului Educatiei, Monica Anisie, sa ajunga la o forma aproape definitiva a ordinului privind inceperea anului scolar, pentru ca acesta sa poata fi publicat marti. „Domnul ministru Tataru si doamna ministru Anisie, solicitarea…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri in plenul reunit, ca „Guvernul PEPSIglas” trebuie sa fie demis, aluzie la balba ministrului Educației, Monica Anisie.„O sa fie nevoie sa moara oamnei ca sa fie alegeri”, a parafrazat Ponta o expresie folosita de Klaus Iohannis in trecut,…

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis, joi, ministrului Educatiei, Monica Anisie, aprecierea pentru organizarea examenelor nationale, mentionand ca aceasta are "o nota mare" in privinta desfasurarii acestora, anunța AGERPRES."Aveti aprecierea mea pentru modul cum au fost organizate examenele…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca exista sute de solicitari din partea autoritatilor locale de a prelua cladiri in care au functionat scoli, acum dezafectate, pentru a le folosi in alte scopuri si i-a cerut ministrului Educatiei, Monica Anisie, sa permita acest lucru, mentionand ca "nu mai…

