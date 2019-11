Stiri pe aceeasi tema

- Deputații se vor convoca in ședința plenara, vineri, la 15:00, conform deciziei Biroului Permanent. In ordinea de zi este inclusa chestiunea privind alegerea unui nou vicepreședinte al Legislativului, in locul ramas vacand dupa demisia lui Ion Ceban.

- UPDATE – Viorica Dancila nu mai este liderul PSD. Fostul premier spune ca a trebuit sa-si dea demisia la capatul unei sedinte tensionate a Comitetului Executiv National, incheiata aseara tarziu. Conducerea interimara este asigurata acum de echipa Marcel Ciolacu si Paul Stanescu. Un congres al formatiunii…

- Liberalul Mario Oprea a fost ales, marți, in plenul Senatului, secretar al Biroului permanent al Senatului. Acesta il inlocuiește pe Marcel Vela care este ministru de Interne in Guvernul Orban.Senatorul PNL a fost ales in funcția de secretar al Biroului permanent, prin vot secret electronic,…

- Intr-o interventie telefonica la Romania TV, Bogdan Chirieac a vorbit despre ce s-ar putea intampla in cadrul unei dezbateri electorale intre Viorica Dancila si Klaus Iohannis si cum ar putea influenta aceasta rezultatul turului doi al alegerilor. "E normal sa aiba loc cel putin o dezbatere…

- Biroul Executiv al Pro Romania a decis, luni, ca deputatii care au actionat in afara deciziilor luate in interiorul partidului si au votat pentru investirea Guvernului Orban sa fie revocati din functiile de...

- Deputatii a adoptat in unanimitate, cu 225 de voturi „pentru”, proiectul de lege care deblocheaza criza rezidentiatului. Examenul se va desfasura pe 8 decembrie. Camera Deputatilor este for decizional, legea indreptandu-se catre presedintele Iohannis pentru promulgare.

- Parlamentul Republicii Moldova cumpara patru automobile fabricate in anul 2019, pentru care este dispus sa plateasca peste doua milioane de lei, scrie zdg.md.O licitație publica pentru achiziționarea bunurilor a fost publicata la 21 octombrie 2019 pe portatul e-licitatie.

- 245 de parlamentari au votat la moțiune, anunța Antena3. Liberalul Rareș Bogdan anunța deja caderea Guvernului Dancila. Urmeaza numararea voturilor. Pentru ca motiunea sa treaca sunt necesare 233 de voturi.„Guvernul a cazut, cred ca moțiunea a trecut și mai cred ca cu o diferența mai mare…